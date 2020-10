Meteo, nel weekend maltempo sull'Italia: piogge al Nord, ma al Sud sarà ancora estate

Meteo, previsioni del weekend: maltempo sull'Italia del Nord, ma al Sud sarà ancora estate. Gran parte d'Italia che sarà interessata da un'ondata di piogge e perturbazioni atlantiche con il ritorno della neve sulle Alpi tra sabato e domenica. Come scrivono gli esperti de ilMeteo.it, i fronti perturbati saranno sospinti da intensi venti sciroccali che renderanno i mari agitati, e che favoriranno anche un rialzo termico notturno al Nord e sensibile diurno al Centro-Sud (35°C in Puglia).



Il team del sito ilMeteo.it avvisa che il maltempo che nella giornata di venerdì colpirà tutto il Nordovest (rischio alluvionale su Liguria, alto Piemonte e settori alpini e prealpini in generale), sabato si sposterà verso levante andando a interessare non solo il Nordest, ma anche Toscana, Umbria e Lazio. Su queste regioni sono attese precipitazioni a tratti molto forti con temporali intensi sia a Roma sia a Firenze. I venti di Scirocco inoltre potrebbero far arrivare la prima acqua alta a Venezia con un picco di marea previsto di 135 cm.



Dopo una breve pausa dalle piogge attesa nella prima parte di domenica, giungerà una seconda perturbazione che dal pomeriggio/sera riporterà tanta pioggia e locali nubifragi su Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Triveneto. Grazie al calo delle temperature previsto sull'arco alpino tornerà a farsi vedere anche la neve, con possibili fiocchi fin sotto i 1500 metri di quota in località come Breuil Cervinia (AO), Sestriere (TO), Livigno (SO) e Solda (BZ).



NEL DETTAGLIO

Venerdì 2. Al nord: maltempo diffuso al Nordovest, piogge sul Triveneto. Al centro: peggiora sull’alta Toscana con piogge, sole altrove. Al sud: bel tempo prevalente.

Sabato 3. Al nord: maltempo su Alpi, Prealpi e Nordest. Al centro: piogge e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, anche forti. Al sud: sole prevalente e clima molto caldo.

Domenica 4. Al nord: instabile su Alpi e Prealpi, entro sera peggiora fortemente su Liguria, Lombardia e poi Nordest. Al centro: instabile sulla Toscana, ma in serata peggiorerà ulteriormente, come anche su Lazio e Umbria. Al sud: bel tempo prevalente. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 14:21

