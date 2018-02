Meteo, tornano piogge e neve. Ecco dove farà feddo nel weekend

Sabato 17 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La nuovadi origine atlantica che sta interessando le regioni nord-occidentali italiane determinerà, tra la prossima notte e la giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sul centro, in successiva estensione al sud. Nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno soprattutto sued Emilia-Romagna, assumendo carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dalla notte di oggi nevicate al di sopra dei 400-600 metri sull'Emilia- Romagna, in estensione alla Toscana, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote superiori. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su Toscana e Umbria, su gran parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche, su alcuni bacini del Lazio e sui versanti occidentali della Sicilia. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.«Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio: dalle prime ore di domani mattina, domenica 18 febbraio e per le successive 18-24 ore per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555». Lo comunica in una nota la Regione Lazio.