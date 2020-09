Meteo, ultimi giorni d'estate. Ma dalla settimana prossima cambia tutto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Settembre 2020, 10:34

Il tempo sta per cambiare. Dalla prossima settimana l’alta pressione farà le valigie cacciata dall’arrivo di una bassa pressione che invierà correnti umide e instabili verso le nostre regioni. Nonostante questo venerdì e l'imminente weekend saranno in prevalenza stabili e decisamente estivi su gran parte delle regioni con temperature tra 28 e 34°C un po' ovunque, noteremo già le prime avvisaglie di questo cambiamento con le prime piogge su Piemonte e Sardegna. Ma sarà soprattutto dal giorno dell’equinozio d’autunno (martedì 22 settembre) che il peggioramento si farà via via più diffuso.Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dal 22 settembre le correnti si disporranno dai quadranti meridionali. Intensi corpi nuvolosi alimentati da aria fresca atlantica e sospinti dai caldi venti meridionali genereranno imponenti celle temporalesche che avranno come bersaglio dapprima la Sardegna, poi Toscana, Lazio e quindi il Nord Italia. Rovesci e temporali a tratti molto forti e con probabili nubifragi potranno interessare gran parte delle regioni del Centro-Nord dove si attuerà pure un generale calo delle temperature che ritorneranno a valori tipici della stagione in corso. Cosa diversa invece al Sud che sarà protetto invece da una lingua calda dell’anticiclone africano: su queste regioni sarà ancora piena estate.Venerdì 18. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: più nubi e qualche precipitazioni tra Basilicata e Calabria.Sabato 19. Al Nord: molte nubi al Nordovest con rovesci sui rilievi del Piemonte, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: poco nuvoloso.Domenica 20. Al Nord: peggiora ulteriormente in Piemonte con temporali più estesi, più sole altrove. Al Centro: peggiora in Sardegna, nubi diffuse in Toscana, Umbria, Lazio e poi Abruzzo. Sole altrove. Al Sud: tutto sole.Da Lunedì temporali più frequenti al Nordovest e sugli Appennini centrali, martedì su gran parte del Nord e mercoledì su tutto il Centro-Nord.