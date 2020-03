Meteo, la primavera può attendere: nel weekend maltempo e neve a bassa quota

, le previsioni del weekend non sono certo delle migliori: una nuova perturbazione si appresta infatti ad interessare l'Italia in questo weekend, con l'alta pressione che - in attesa di tornare protagonista la prossima settimana - si prenderà qualche giorno di ulteriore pausa, scrive il team del sito ilMeteo.it.La giornata dipartirà subito con il tempo un po' instabile al Nordest e al Centro-Sud con molte nubi e qualche pioggia a carattere sparso. Nelil tempo subirà un importante peggioramento che da Toscana, Marche e Umbria si sposterà verso Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con rovesci, qualche temporale e nevicate diffuse sugli Appennini a partire dai 1000-1200 metri di quota (localmente a quote più basse). I venti si disporranno dai quadranti settentrionali.