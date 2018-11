Segnali d'INVERNO già in atto, FREDDO alle porte dell'Italia. Ecco cosa accadrà nelle PROSSIME OREhttps://t.co/fR0qDX4lkO pic.twitter.com/orLJsL1v8i — IL METEO.it (@ilmeteoit) 16 novembre 2018

L'inverno è arrivato,: non arriveranno i White Walkers, ma il team del sitoavvisa che le temperature subiranno una diminuzione di circa 10 gradi, scendendo ampiamente sotto la media del periodo. Colpa di un'ondata di aria fredda dalla Russia che sta investendo l'Italia e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni: così il terzo weekend di novembre avrà connotati decisamente invernali.Sabato le precipitazioni riguarderanno le regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia, la Sardegna orientale, la Calabria ionica e localmente la Sicilia. La neve scenderà fin sopra i 1000 metri sull'Appennino centrale, 1200-1300 metri su quello meridionale, a 1500 metri in Sardegna. Domenica, cielo sereno e limpido al Nord, precipitazioni su Abruzzo, Molise e Sardegna orientale con neve a 700 metri in Appennino, a 1500 metri in Sardegna, qualche pioggia anche sulla Sicilia., direttore e fondatore del sito ilMeteo.it avverte che le temperature al primo mattino misureranno valori di pochissimi gradi sopra lo zero sulle pianure del Nord, tra 3 e 7°C su quelle del Centro-Sud, estese e forti gelate già a partire dai 300 metri; di giorno a fatica saliranno sopra gli 8-9°C al Nord e fino a 14°C al Centro-Sud. Il direttore annuncia inoltre cheun vortice ciclonico investirà tutta l'Italia con piogge, nubifragi e nevicate che al Nord potrebbero raggiungere anche quote prossime alla pianura sul Piemonte.