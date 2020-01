Meteo, le previsioni del weekend: da venerdì arriva il maltempo. Ma non durerà

, le previsioni dei prossimi giorni vedranno un cambio radicale sui nostri cieli, con l'arrivo del: la presenza anticiclonica di questi giorni sta infatti per essere scalfita, scrive il team del sito ilMeteo.it da una perturbazione. Già dal'avanguardia del maltempo avanzerà verso l'Italia a partire dalla Sardegna. Entroil cielo si coprirà su Sardegna, Liguria, Nordovest, Emilia occidentale, Toscana e Lazio con piogge via via più diffuse, ma di debole o moderata intensità.la perturbazione avanzerà progressivamente verso il resto del Nord e del Centro. Piogge deboli interesseranno gran parte della Pianura Padana, rovesci o locali temporali bagneranno Toscana e Lazio, piovaschi l'Umbria e le coste ioniche calabresi. La neve tornerà a cadere sugli Appennini; a patire dai 1200 metri di quelli liguri e tosco-emiliani, ai 1500 metri di quelli centrali.