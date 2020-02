. Quasi come fosse il mese di giugno e non febbraio. Le previsioni per tutte le regioni.

Da segnalare soltanto i venti, ancora forti di Tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio e che causeranno delle mareggiate sulle coste esposte. Nel corso del weekend l'anticiclone si rinforzerà ulteriormente diventando l'assoluto protagonista del tempo.

Il sole sarà prevalente su tutte le regioni, anche se nottetempo si potranno formare alcune foschie o nebbie sulla Pianura Padana, ma in rapido dissolvimento al mattino. Temperature in aumento con valori fino a 16°C su molte città, oltre i 20°C soltanto sulle valli del Trentino Alto Adige. Il team del sito www.iLMeteo.it prosegue la previsione annunciando un inizio della settimana prossima piuttosto mite, ma con un aumento via via più deciso della nuvolosità al Centro-Nord. Nubi che martedì e mercoledì prossimo porteranno anche delle piogge.