Meteo, le previsioni per il weekend: temporali sui rilievi, ma il caldo non darà tregua

Meteo, le previsioni per l'Italia: nel week-end arrivano i temporali in montagna e in collina, ma non basterà a concedere una tregua del caldo.

Ora è ufficiale: il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre

Meteo, le previsioni per venerdì 5 agosto

Nord Italia Cielo poco nuvoloso in pianura, addensamenti cumuliformi pomeridiani su Alpi, Prealpi e nord Appennino con locali rovesci e temporali. Temperature in ascesa, massime tra 33 e 38.

Centro Italia Sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti diurni sulla dorsale appenninica, con isolati piovaschi sul comparto abruzzese. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38.

Sud Italia Cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti diurni su Appennino e interne sicule con temporali sparsi. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37.

Meteo, le previsioni per sabato 6 agosto

Nord Italia Ancora locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, in sconfinamento entro sera anche sulle pianure tra Lombardia e Piemonte. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 33.

Centro Italia Sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti diurni e locali rovesci in Appennino. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 30 e 35.

Sud Italia Cielo poco nuvoloso su pianure e coste, ancora instabilità pomeridiana in Appennino con qualche temporale o breve rovescio. Temperature nel complesso stabili, massime tra 32 e 37.

Meteo, le previsioni per domenica 7 agosto

Nord Italia Instabilità su Alpi, Prealpi orientali e pianure del Triveneto con rovesci e locali temporali; schiarite altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 34.

Centro Italia Poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi al pomeriggio in Appennino con locali temporali. Temperature in rialzo sulle Tirreniche, massime comprese tra 31 e 36.

Sud Italia Poco o parzialmente nuvoloso con possibili rovesci o temporali diurni su Appennino e coste tra bassa Campania e Calabria. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 36.



