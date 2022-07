Meteo, le previsioni: nuovo weekend rovente con picchi di oltre 40°C

Il primo weekend di luglio sarà ancora all'insegna del gran caldo africano. L'anticiclone africano che sta piegando l'Italia da, ormai, più di due settimane non sembra voler concedere pause agli italiani. L'alta pressione africana, infatti, continua ad irrobustirsi e il tempo nel weekend risulterà stabile su praticamente tutta Italia.

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, all'interno della cupola anticiclonica si intensificherà l'afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40°C ed oltre e afa alle stelle. Ci aspetta quindi un fine settimana rovente su molte regioni, con temperature un po' meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in Val Padana si potranno toccare punte di 36°C.

LE PREVISIONI DEL FINE SETTIMANA

SABATO 2 LUGLIO

Giornata generalmente soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche annuvolamento in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino settentrionale e sottili velature in arrivo in Sardegna. Le temperature aumenteranno al Nord, sulle isole e sulle regioni tirreniche, mentre perderanno qualche grado sul medio-basso Adriatico.

I valori più elevati si raggiungeranno sulle zone interne della Sicilia con punte di 40/42°C, ma temperature fino a 37/39°C sono attese sulle interne sarde e Materano, 36/38°C sulle interne tirreniche. Farà caldo anche di notte con temperature minime che sulla Val Padana e sulle regioni tirreniche faticheranno spesso a scendere sotto i 25°C, rendendo il clima molto afoso.

DOMENICA 3 LUGLIO

Sarà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull'Italia con le uniche eccezioni rappresentate da una lieve variabilità nel pomeriggio-sera sulle Alpi orientali, dove comparirà qualche rovescio o breve focolaio temporalesco, in particolare su Alpi Retiche e Alto Adige. Temperature in aumento al Centro-Nord, massime fino a 36/37°C sulla Val Padana centro-orientale, 37/39°C sulle centrali tirreniche, Materano e zone interne della Sicilia, fino a 38/40°C sulla Sardegna interna. Dopo il tramonto afa alle stelle sulla Val Padana e sulle zone costiere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 15:09

