Meteo, le previsioni per il weekend: temporali, grandine, neve in collina e forte vento su tutta l'Italia

Sarà un weekend all'insegna del maltempo. Un flusso di aria molto fredda di estrazione artica marittima ha ormai raggiunto pienamente le Isole Britanniche portando nevicate fino a bassa quota e si accinge ad interessare la Francia dove la storia si ripeterà, ma non sarà solo l'Europa centro settentrionale a sperimentare una fase invernale tardiva. Quando l'aria fredda avrà attraversato la Francia e si sarà tuffata sul Mediterraneo dalla Valle del Rodano, un nuovo profondo minimo ciclonico avvolgerà anche la nostra penisola portando diffuse condizioni di maltempo con temperature in sensibile calo.

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, il minimo di bassa pressione si formerà nella seconda parte della giornata di venerdì e si organizzerà sul Mar Ligure approfondendosi fino alla giornata di sabato. Attorno a questo occhio ruoteranno tutti i sistemi nuvolosi che saranno responsabili dell'instabilità che interesserà l'Italia. Come detto si tratterà di un'instabilità invernale e sarà accompagnata da un furioso vento di Libeccio o di maestrale che sulle regioni occidentali potrà superare anche raffiche di 100km/h. Attese piogge, temporali, grandinate e anche nevicate che dato il sensibile calo delle temperature potranno cadere fino a bassa quota.

Non si escludono anche i tipici fenomeni dell'instabilità fredda legata alle correnti occidentali come la neve tonda detta anche Graupel che potrebbe cadere fino a quote molto basse sulle regioni centrali tirreniche. Ecco nel dettaglio le previsioni per il weekend.

LE PREVISIONI PER IL WEEKEND

SABATO 2 APRILE

A nord spiccata instabilità con temporanee schiarite e intensi annuvolamenti associati a rovesci e locali temporali. Nevicate al mattino anche sotto ai 400m in rialzo nel pomeriggio fino a 600-900m. Al centro spiccata instabilità sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche fino all'Appennino con rovesci e temporali intervallati da qualche schiarita. Neve a quote collinari in Sardegna fino a quote di bassa collina sui settori peninsulari. Maggiori aperture lungo l'Adriatico ma con rovesci in transito specie sulle Marche. Al sud spiccata instabilità su Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata tirrenica con piogge, rovesci e temporali intervallati da qualche breve schiarita. Neve in Appennino anche sotto agli 800m. Maggiori aperture su Adriatico e Ionio con fenomeni isolati e brevi. Temperature in ulteriore calo ovunque. Venti burrascosidi libeccio e maestrale. Mari agitati con mareggiate sulle coste tirreniche.

DOMENICA 3 APRILE

Al nord iniziali condizioni di variabilità con ampie aperture ma con locale instabilità in arrivo tra il pomeriggio e la sera associata a qualche scroscio di pioggia e qualche breve nevicata in collina tra nord ovest ed Emilia. Al centro spiccata variabilità con ampie aperture. Qualche breve rovescio in transito tra Toscana, Umbria e Lazio, nevoso in Appennino fino a quote collinari. Al sud spiccata variabilità sulle regioni peninsulari con qualche breve piovasco in transito. Più sole sulla Sicilia. Neve a quote collinari. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, in locale rialzo in quelli massimi al centro nord. Venti tesi o forti dai quadranti occidentali. Mari da agitati a molto mossi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 10:58

