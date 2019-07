Meteo, l'estate sta tornando: caldo africano nel weekend. «Fino a 10° in più»

Da maltempo, freddo e pioggia, al ritorno del caldo africano: l'estate sta per tornare sull'Italia, in una settimana, quella attuale, a dir poco altalenante dal punto di vista meteo. Passeremo infatti, secondo il team del sito ilMeteo.it, da un Ciclone freddo e carico di temporali al ritorno del caldo.il vortice ciclonico porterà un'ondata di maltempo sulle regioni del Sud, con rovesci temporaleschi, talvolta molto forti, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto dell'Italia prevalenza di sole anche se soffieranno venti Maestrale sul mar Tirreno e di Bora sul mar Adriatico. Daci aspettiamo una prima svolta del tempo con la temporanea rimonta dell'alta pressione, di conseguenza avremo tanto sole da Nord a Sud con temperature in generale aumento che si attesteranno sui classici valori di queste settimane estive.