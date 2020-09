Meteo, venerdì e nel weekend mezza Italia sotto i nubifragi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 12:15

Da venerdì e per tutto il weekend. Una nuova e intensa perturbazione atlantica, pilotata da un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Francia, farà il suo ingresso sul Mediterraneo attivando forti venti di Scirocco e Libeccio che sospingeranno fronti perturbati carichi di piogge e temporali.Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che sin dalle prime ore di venerdì, piogge e temporali si abbatteranno con particolare intensità su tutto il Nordovest con particolare attenzione alla Liguria e ai settori alpini e prealpini di Piemonte e Lombardia. Su queste regioni. Le precipitazioni quindi si porteranno velocemente verso il Triveneto, colpendolo soprattutto nelle zone montuose e sulle alte pianure.Sul resto d’Italia continuerà ad essere soleggiato a parte qualche temporale in arrivo sulla Toscana settentrionale (massese). Sabato il copione sarà più o meno lo stesso, ma con le precipitazioni che al Nord si sposteranno verso tutto il Triveneto e l’Emilia Romagna, al Centro andranno a interessare il resto della Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Sardegna e al Sud la Campania. Tantograzie ai venti meridionali. Ma non è finita qui. La giornata di domenica partirà subito con un tempo instabile sulle Alpi e sulle Prealpi e più soleggiato altrove, ma dal pomeriggio e poi la sera una nuova perturbazione riporterà le piogge e i nubifragi al Centro-Nord.NEL DETTAGLIOAl nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: nubi sparse sul Lazio, più sole altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso.. Al nord: cielo a tratti coperto, peggiora in serata al Nordovest. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente.. Al nord: maltempo diffuso al Nordovest e settori alpini e prealpini. Al centro: parzialmente nuvoloso, peggiora sul massese. Al sud: sole e clima caldo salvo brevi rovesci sul salento.Nel weekend piogge e temporali colpiranno anche le regioni centrali tirreniche, la Sardegna e la Campania.