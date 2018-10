Meteo, l'ex uragano Leslie porta piogge e maltempo

Pioggefiglia dell'ex uragano, che «sta provocando precipitazioni su diverse regioni italiane e per quasi tutta la settimana in corso il tempo non è destinato a stabilizzarsi». Lo rileva il team del sito iLMeteo.it, che comunica che «tra le giornate di oggi e di domani il fronte perturbato interesserà gran parte delle regioni italiane, provocando piogge a macchia di leopardo, ma comunque frequenti, specie sulla Pianura Padana e al Centro-Sud, mentre i settori alpini e prealpini vedranno una prevalenza di sole».