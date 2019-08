Meteo, addio estate: arrivano i temporali con incubo grandine

LE PREVISIONI DI SETTEMBRE

#Meteo: PROSSIME ORE, Allerta Gialla della Protezione Civile in 4 Regioni per Piogge e #Temporali. Ecco Dove https://t.co/XtvqGql9Ok pic.twitter.com/vSDtpZLF4W — IL METEO.it (@ilmeteoit) August 28, 2019

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso della settimana arriverà un improvviso guasto del tempo: in agguato torneranno dunque non solo i temporali, ma anche il tanto temuto fenomeno della grandine. Oggi ecco invece avvicinarsi un insidioso vortice depressionario, in grado di portare una maggior ingerenza temporalesca su diversi settori del nostro Paese: sotto stretta osservazione sarà soprattutto la Sardegna, dove è attesa una fase a tratti perturbata, con frequenti piogge, rovesci temporaleschi e anche qualche grandinata.

tempo peggiorerà anche al Nordovest: grandine . A rischio soprattutto la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e in seguito l'Emilia occidentale. I fenomeni continueranno tuttavia a prediligere le aree montuose. Qualche rovescio temporalesco si spingerà anche sulle dorsale appenninica del Centro, specie su quella toscana ed umbro-marchigiana; il quadro meteorologico andrà poi migliorando dalla serata di mercoledì, quando l'instabilità risulterà confinata sulla parte più settentrionale della Sardegna.



Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì e fino a tutto il prossimo weekend il vortice di bassa pressione si isolerà sul basso Tirreno e continuerà a condizionare negativamente il tempo sui rilievi, in particolare quelli del Centro-Sud e delle due Isole maggiori. Anche l'arco alpino, tuttavia, non sarà esente da qualche rovescio pomeridiano, specie quello orientale; sul resto del Paese lo scenario meteorologico si manterrà invece più tranquillo.

Mercoledì 28 Agosto 2019, 09:27

