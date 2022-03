Meteo, le previsioni del tempo: dal freddo al caldo in arrivo l'anticiclone africano. Temperature stravolte

Dal freddo al caldo: arriva l'anticiclone. Secondo le previsioni di 3B Meteo, oggi un centro di bassa pressione posizionato tra Penisola Iberica e Marocco porterà maltempo sui Paesi sud-occidentali europei e correnti umide e instabili sull'Italia. Ma da martedì, arriverà l'anticiclone africano e le temperature saranno in continuo aumento per l'afflusso di miti correnti afro-mediterranee all'interno dell'anticiclone, che interromperanno definitivamente la fase fredda.

LUNEDì - In particolare le aree interessate da deboli piogge, sono quelle del Nord-Ovest specie su Liguria, Lombardia e alta Toscana. Nevischio fino a quote molto basse (450-600m) nelle interne savonesi. Altrove, invece, le condizioni meteo sono decisamente migliori, con ampi spazi soleggiati al Centro-Sud. Sulla Sardegna orientale si prevede qualche isolata pioviggine. Nuvoloso sulle coste ioniche calabresi, nel golfo di Taranto e sul messinese ma in un contesto asciutto. Attenzione alla ventilazione in rinforzo da Est sul Ponente Ligure e da Sud-Est sulla Sardegna meridionale. Scirocco teso su tutto il Tirreno.

Clima - freddo al Nord con temperature minime sulla pianura e sulla costa comprese tra 3 e 7°C. Poche variazioni al Centro dove si registrano 8°C a Firenze, 5°C a Roma e Perugia, 7°C ad Ancona e 3°C a L'Aquila. Più mite al Sud con picchi di 14°C a Cagliari, 13°C a Messina e Palermo e 10°C a Napoli. Più fresco tra Molise, Puglia e Basilicata.

MARTEDI' - Nuvolosità irregolare al Nord, più compatta tra Alpi e alta Val Padana con deboli fenomeni sulle zone alpine. Parzialmente nuvoloso sulle regioni centrali per nubi alte che offuscheranno il sole, addensamenti anche in Sardegna. In prevalenza soleggiato al Sud, salvo addensamenti su Sicilia ionica e bassa Calabria. Temperature in aumento con massime fino a 18/19°C su Lazio e Sicilia. Venti moderati o tesi di Scirocco, forti in Sardegna.

MERCOLEDI'- Annuvolamenti su Liguria, Toscana, Sardegna orientale e Nordest, senza fenomeni di rilievo. Annuvolamenti anche in Sicilia, condizioni più soleggiate sul resto d'Italia con temperature in ulteriore aumento e massime fino a 18°C al Centro-Nord, localmente superiori a 20°C sui fondovalle alpini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 09:57

