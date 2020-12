Meteo, le previsioni: nubi al Nord e temperature primaverili al Centro-Sud

In questi giorni l’Italia si trova interessata da un campo di alta pressione di origine sub-tropicale. Ma nei periodi più freddi non sempre l'anticiclone è sinonimo di bel tempo, anzi, quest’area di alta pressione in un certo senso sarà ingannevole per alcuni motivi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che a seconda delle zone in cui viviamo l’anticiclone avrà degli effetti diversi sul tempo.

Al Centro-Nord molte regioni non riusciranno a vedere il sole in quanto aria più umida di origine oceanica favorirà una nuvolosità diffusa e anche compatta. Nella giornata di mercoledì infatti sono previste delle piogge sulla Liguria, sull’Emilia occidentale e sull’alta Toscana. Sulle Alpi di giorno non farà freddo a causa della presenza anticiclonica per cui la neve caduta abbondante nei giorni scorsi potrebbe in parte sciogliersi, aumentando così il rischio di valanghe (soprattutto sui settori dolomitici, grado 4 su una scala di 5). Al Sud e su parte del Centro l’anticiclone africano pomperà aria calda direttamente dall’Africa per cui è lecito attendersi un aumento delle temperature che potrebbero sfiorare addirittura i 20°C su Sardegna e Sicilia e 17°C sul Lazio (come a Roma) e in Puglia. Questa situazione rimarrà tale almeno fino a venerdì, infatti nel corso del weekend una perturbazione atlantica farà breccia nell’anticiclone portando piogge e nevicate su molte regioni.

NEL DETTAGLIO

Martedì 15. Al nord: cielo spesso coperto con isolati piovaschi. Al centro: più coperto su Toscana, Umbria e Lazio, soleggiato altrove. Al sud: poco nuvoloso.

Mercoledì 15. Al nord: coperto con piogge in Liguria, occasionali e intermittenti altrove. Al centro: qualche piovasco sull’alta Toscana, sole altrove. Al sud: bel tempo.

Giovedì 16. Al nord: molto nuvoloso, rare piogge. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: prosegue il bel tempo.

Da venerdì nubi in aumento su gran parte del Paese con piogge in arrivo sulla Sardegna.

