venti di Bora che soffieranno via via più forti e fino a 80-90 km/h, soprattutto sul mare Adriatico e sull'alto Tirreno, dove ci sarà anche il rischio di mareggiate.



Per quanto riguarda il tempo, esso andrà migliorando, con strascichi temporaleschi quasi esclusivamente sulle due Isole maggiori. Nella giornata di oggi iche soffieranno via via più forti e fino a 80-90 km/h, soprattutto sul mare Adriatico e sull'alto Tirreno, dove ci sarà anche il rischio di mareggiate.

Meteo: oggi Martedì 25 più freddo, vento e prime gelate a bassa quota. I dettagli » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/cXecahl4eR #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 settembre 2018

caldo anomalo ha le ore contate anche sul resto del Paese, con le temperature che scenderanno gradualmente pure al Centro-Sud; domani, al primo mattino avremo non più di 8/9°C a Roma, Firenze e Napoli. Di giorno invece i termometri a stento saliranno sopra i 20/21°C un po' su tutta l'Italia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che ilha le ore contate anche sul resto del Paese, con le temperature che scenderanno gradualmente pure al Centro-Sud; domani, al primo mattino avremo. Di giorno invece i termometri a stento saliranno sopra i 20/21°C un po' su tutta l'Italia.

METEO: colpo di scena, dopo il FREDDO, nuovo RIBALTONE, torna il CALDO in settimana, ecco svelato quando » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/xu6TLBQP1N #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 settembre 2018

L'Autunno dunque fa sul serio, ma sarà una situazione temporanea: a partire da metà settimana, infatti, l'alta pressione tornerà a prendere il sopravvento sul nostro Paese, garantendo altre gradevoli giornate di sole e soprattutto un nuovo rialzo termico, da Nord a Sud.

«vorrei potesse non finire mai» (e in effetti sembrava fosse così), alla fine laè arrivata: quasi invocata dagli amanti del freddo, con un'aria fredda nordica che ha fatto il suo scenografico ingresso dai settori settentrionali dell'Europa. Il team del sito www.iLMeteo.it conferma che quello odierno è stato un risveglio piuttosto freddo soprattutto sulle pianure del Nord, con termometri per la prima volta sotto i dieci gradi e con estese gelate a quote superiori ai 1000 metri.