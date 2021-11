Meteo, ancora maltempo per tutta la settimana. E nel weekend sarà ancora peggio

Novembre inzia con una forte instabilità su gran parte d'Italia. Secondo le previsioni di 3B Meteo, mercoledì 3 novembre, da Ovest entrerà un nuovo fronte perturbato, portando piogge, rovesci e temporali. Nei giorni successivi, soprattutto verso il fine settimana, ci potrebbe essere un possibile peggioramento delle condizioni climatiche nel Mediterraneo, complice di una fase di maltempo prolungata sulle aree tirreniche.

Previsioni per Mercoledì 3. Nuova perturbazione ricca di aria più fredda su tutte le regioni. Fenomeni forti e stazionari tra Lazio e Campania dove sono previsti possibili episodi di downburst, disagi e allagamenti. Altrove piogge e rovesci abbondanti ma meno intensi. Più stabile su Puglia, Calabria e Sicilia. Torna la neve fino a 1500mt sull'arco alpino. Forti venti meridionali fino a 60-70 km/h specie su Tirreno meridionale e Adriatico Centro-meridionale. Mare molto mosso ovunque. Temperature in calo ovunque al Centro-Nord, stazionarie al Sud con punte massime ancora di 25°C in Sicilia.

Previsioni per giovedì e venerdì, 4 e 5. Instabilità al Centro e al Nord con piogge e rovesci sparsi in dissolvimento in giornata. Da venerdì ancora cambiamenti: una bassa pressione in risalita dall'Africa potrebbe approfondirsi nel cuore del Mediterraneo facendo nascere così una nuova e lunga fase di maltempo con piogge e forti temporali per tutto il weekend soprattutto sulle regioni tirreniche e Sardegna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA