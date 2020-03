Meteo, arriva la primavera: punte di 24 gradi anche al Nord, ma nel weekend cambia tutto

Il caldo sconfiggerà davvero il? Per adesso non lo sappiamo, ma ciò che è certo è che sull'Italia le previsioni meteo dei prossimi giorni vedranno l'arrivo della primavera. Un vasto campo di alta pressione ha infatti raggiunto il nostro Paese e la sua presenza garantirà condizioni di bel tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia per gran parte di questa settimana, scrive il team del sito ilMeteo.it.Le temperature saliranno gradualmente fino a valori tipicamente primaverili: fino ail tempo sarà bello, piuttosto soleggiato e soltanto con qualche passaggio innocuo di nuvolosità, a volta anche compatta. Le protagoniste dei prossimi giorni saranno le temperature che saliranno costantemente alfino a toccare punte massime di 24°C sulle vallate dell'Alto Adige, 17-20°C su molte città della Pianura Padana, come ad esempio Torino, Milano, Bologna e fino a 22°C al Centro come previsti a Firenze. Clima mite anche al Sud con valori prossimi ai 19°C.