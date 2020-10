Meteo, maltempo sull'Italia: termometri giù e prime gelate anche a quote basse

L'autunno inizia a fare sul serio: un ciclone autunnale carico di freddo maltempo sta interessando in queste ore il nostro Paese; sono in arrivo inoltre le prime gelate della stagione.



Entrando nel dettaglio, il team del sito www.iLMeteo.it comunica che lunedì una massa d'aria molto fredda per la stagione, in discesa direttamente dal Polo Nord, entrerà con decisione nel cuore dell'Europa centrale. Successivamente, una depressione si tufferà nel bacino del Mediterraneo, sollecitando il maltempo arrivato già nel corso delle precedenti 24 ore. In questo frangente non sono da escludere fenomeni intensi e abbondanti, con cumulate di pioggia pioggia fino a 100 mm (100 litri per metro quadrato) in poco tempo: le regioni più a rischio saranno Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e soprattutto la Puglia dove sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti.





Le temperature caleranno bruscamente, portandosi di diversi gradi sotto le medie attese al Centro-Sud: questo è dovuto all'afflusso di masse d'aria di origine polare



Martedì 13 avremo le ultime piogge al Sud e sulla Sardegna, prima di una temporanea pausa asciutta che garantirà maggiori spazi soleggiati su buona parte dell'Italia, ma sarà un risveglio da brividi al Nord dove non si escludono le prime gelate notturne della stagione nelle zone di aperta campagna. A Milano e Torino i valori minimi scenderanno fino a 4 gradi, 2 gradi a Bolzano, 6 gradi a Bologna e Trento, 7 gradi a Roma e 6 gradi a L'Aquila.



Il team del sito www.iLMeteo.it anticipa che mercoledì 14 un nuovo ciclone si dirigerà verso l'Italia con il suo carico di forti temporali e piogge intense. L'autunno entra nel vivo.



NEL DETTAGLIO:



Lunedì 12. Al Nord:piogge residue al Nordest, altrove bel tempo. Centro: cielo molto nuvoloso con piogge sparse. Sud: cielo coperto con temporali anche intensi.



Martedì 13. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Centro: residue piogge su Abruzzo e Molise. Sole altrove. Sud: maltempo su Calabria, Campania, Sicilia. Soleggiato altrove.



Mercoledì 14. Al nord, maltempo diffuso. neve sulle Alpi occidentali sopra 1200 metri. Centro: forti piogge e temporali su tutte le regioni. Sud: peggiora fortemente sulla Campania, altrove bel tempo prevalente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA