Meteo, in arrivo un nuovo grande anticiclone: come cambia il tempo PREVISIONI

Domenica 19 Gennaio 2020, 19:15

. Nel corso del weekend l'atmosfera ha finalmente assunto un comportamento più consono al calendario. Una fredda perturbazione sta tutt'ora attraversando l'Italia e l'aria più fredda che segue andrà ad alimentare un pericoloso vortice di bassa pressione sulla Spagna il quale, all'inizio della prossima settimana, sarà determinante per le sorti del tempo su alcune regioni del Paese. Come riporta ilMeteo.it nel contempo si farà sempre più pressante l'azione diintento a riportare la stabilità atmosferica sull'Italia. Cerchiamo dunque di capire come evolverà la situazione e quali effetti produrrà questa sorta di lotta tra il vortice iberico e l'imminente nuovo anticiclone.Lunedì 20 sarà una giornataccia per la Sardegna soprattutto per le aree più orientali dovepotranno cadere per gran parte della giornata con anche abbondanti nevicate sui rispettivi rilievi oltre i 1300 metri di quota. L'isola sarà anche spazzata da un forte vento di levante con mari che tenderanno a divenire agitati.con qualche piovasco limitato però alle sole zone tra la Calabria e la Sicilia. Più sole invece al Nord specialmente sulle aree montuose.Martedì 21 l'aria fredda ed instabile richiamata dal vortice sulla Spagna continuerà a mantenere una debole instabilità ancora una volta sulla Sardegna e su alcuni tratti del Sud con qualche piovasco sparso. Altrove il tempo comincerà ad essere condizionato da una maggior ingerenza dell'alta pressione la qualche, da mercoledì 22, estenderà la sua positiva influenza a tutta l'Italia. Tornerà dunque la stabilità atmosferica con maggior soleggiamento ad eccezione della Val Padana dove ritorneranno invece le nebbie e le nubi basse, responsabili localmente di un clima più rigido rispetto al resto del Paese.Se tutto verrà confermato, questo nuovo grande anticiclone riuscirà ad imporsi nella lotta con il vortice iberico, ma sul finire della settimana dovrà vedersela con una nuova insidia nord-atlantica. Già da venerdì 24 infatti, una perturbazione potrebbe ostacolare le velleità dell'alta pressione portando un peggioramento ad iniziare dalle regioni del Nord-Ovest con possibile coinvolgimento anche del Centro-Sud nel corso del weekend. Attendiamo comunque ulteriori conferme.