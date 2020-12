Meteo, le previsioni: stop all'inverno. Arriva l'alta pressione: tornano il sole e salgono le temperature

La nuova settimana sarà caratterizzata dall'imposizione di una grande e ostica figura di alta pressione che avvolgerà praticamente tutto il Paese. Già da Lunedì 14 Dicembre il quadro meteorologico sarà contrassegnato da una totale stabilità atmosferica. Le uniche insidie saranno dovute a locali banchi di nebbia sulla Val Padana, nelle vallate interne del Centro e a qualche pioggia in arrivo al Nordovest.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a parte qualche debole pioggia prevista mercoledì soprattutto tra Liguria e Toscana, il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato su tutte le regioni. Sulle zone pianeggianti del Nord e nelle valli interne del Centro (soprattutto toscane e umbre) potrà tornare la nebbia che potrà risultare fitta sulla bassa pianura lombarda e in Emilia. Le temperature sono previste in aumento con valori massimi fino a 15-18 gradi al Centro-Sud e non oltre i 10-11°C al Nord (anche in meno in presenza di nebbia).

Con le temperature in aumento crescerà il pericolo di valanghe sulle Alpi (grado 4 su una scala di 5), soprattutto sui settori dolomitici. Questa situazione non muterà almeno fino a venerdì quando dovrebbe avvicinarsi una perturbazione dall’atlantico.

LE PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Lunedì 14. Al nord: bel tempo, locali nebbie. Al centro: tempo stabile e soleggiato. Al sud: sole prevalente.

Martedì 15. Al nord: cielo spesso coperto, locali nebbie al Nordovest, isolate nevicate sui rilievi centro-occidentali. Al centro: mattinata con cielo coperto, poi più sole. Al sud: bel tempo.

Mercoledì 16. Al nord: cielo coperto con piogge sparse, deboli. Al centro: piovaschi in Toscana, più sole altrove. Al sud: soleggiato.

Da venerdì peggiorerà in Sardegna, weekend con perturbazione atlantica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 09:34

