Meteo, le previsioni: San Valentino con pioggia e neve in pianura. Ecco dove

Meteo, le previsioni. Sarà un lunedì di San Valentino sotto la pioggia. Che sia fastidiosa o romantica, secondo le previsioni di Meteo 3B, la pioggia sarà la protagonista di lunedì 14 febbraio, giorno che coincide con la festa degli innamorati. Ma non solo, si prevede anche la neve.

Nord - Piogge e nevicate in abbassamento dai 500-900m fino a quote basse e la sera con fiocchi anche in pianura sul basso Piemonte. Peggioramento anche sulla Lombardia e l'Emilia occidentale con pioggia e neve. Dalla sera e per la notte peggiora anche sul Triveneto.

Centro - Piogge sparse sulle regioni tirreniche con possibili rovesci e nevicate in Appennino dai 1000-1200m. Qualche pioggia raggiunge anche l'Adriatico ma in maniera poco incisiva e solo sulle Marche. Ampie schiarite in Abruzzo.

Sud - Nuvolosità irregolare tra Campania, Molise e Puglia con qualche sporadica pioggia sulla Campania. Ampie aperture altrove. Temperature in calo al Nord, stabili al Centro, in lieve aumento al Sud. Venti forti, mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate sul medio alto Tirreno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 21:54

