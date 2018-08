Meteo, possibili nubifragi nelle mete delle vacanze: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Maltempo, tromba d'aria in Salento: 24enne colpito da un fulmine, è salvo

Inizi diall'insegna delNel secondo fine settimana di esodo estivo, quando milioni di italiani si preparano per partire per le ferie, l'ondata di maltempo si intensifica al Centro-Sud e soprattutto di pomeriggio.Oltre al rischio die possibili incolonnamenti sui 26 mila chilometri di rete stradale nazionale, per i vacanzieri c'è anche la concreta possibilità di dover affrontare improvvisi nubifragi e bombe d'acqua durante il viaggio. Il tutto dentro una bolla d'aria calda.Leannunciano bollettini non incoraggianti per tutto il fine settimana, sul versante del traffico la maggiore criticità è segnalata per la mattinata di sabato, indicata dall'Anas con il «bollino nero» soprattutto in direzione sud verso le località di mare. L'estate, dunque, comincia a fare capricci e a essere forse già agli sgoccioli dopo aver fatto fatica a partire. Per quanto riguarda le temperature, secondo gli ultimi aggiornamenti, non ci saranno grosse sorprese, quanto meno fino al termine della prima decade del mese. Il dopo, per ora, rimane un'incognita, anche se i modelli iniziano già a delineare un cambiamento.