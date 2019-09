Meteo, ancora pioggia sull'Italia: la settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità

Al Nord ancora piogge in mattinata sul Nordovest, con schiarite dal pomeriggio, peggiora al Nordest con rovesci e temporali pomeridiani. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 23°C. Al Centro ancora piogge e temporali al mattino su tirreniche ed Emilia, nel pomeriggio rovesci e temporali anche sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 25°C. Al Sud instabile su Campania, Puglia e Calabria tirrenica, stabile altrove con transito di innocue velature. Temperature in lieve rialzo, massime tra 25 e 30°C.

Domenica 22 Settembre 2019, 10:02

Ilsembra non voler dare tregua all': dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola. Temperature in calo al Nord, stabili al Centro e in aumento al Sud, ma sempre con possibili rovesci temporaleschi.Sono queste lesull'per la giornata di domani, lunedì 23 settembre 2019, secondo 3bmeteo.com.