Meteo, maltempo sull'Italia fino a Pasquetta. A Pasqua punte di 30° al Sud, possibili nubifragi al Nord

Pasqua e Pasquetta bagnata. Arriva il maltempo su tutta l'Italia. Come anticipato, le previsioni meteo parlano di perturbazioni e tempo instabile. Si inizia Sabato Santo, già caratterizzato da tempo instabile. Si apre, infatti, ufficialmente la fase di maltempo anche intenso che accompagnerà una parte della Penisola, principalmente il Nord Italia. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo i fronti saranno tre in tutto, il primo porterà maltempo già Sabato, gli altri due arriveranno in successione tra la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta con pochissimo intervallo.

A Pasqua e Pasquetta vento forte e temporali

Nella giornata di domenica 31 marzo, Pasqua, le precipitazioni più intense sono attese sui settori alpini/prealpini e pedemontani in genere e poi anche sulla Liguria mentre lunedì rovesci e temporali interesseranno più direttamente le regioni centrali e a fine giornata una parte del Sud. A condire il tutto venti forti e temperature che potranno essere particolarmente elevate sul medio Adriatico e il Sud in genere con punte di 30°C non escluse.

Le previsioni della Domenica di Pasqua

Molte nubi fin dal mattino su Alpi/Prealpi e Nordovest con piogge e rovesci localmente intensi tra Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia. Entro il pomeriggio fenomeni in ulteriore intensificazione tra Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli.

Le previsioni di Pasquetta

Al Nord al mattino tempo ancora diffusamente instabile o localmente perturbato su centro est Liguria, Alpi, Prealpi e pedemontane lombardo venete. Maggiori schiarite sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale tra Lombardia e Triveneto, isolato anche sulla Liguria. In serata ampie schiarite un po' ovunque con qualche rovescio residuo al Nordest. Al Centro previsto un veloce transito di piovaschi e qualche isolato temporale con ampie schiarite già dal pomeriggio sulla Toscana. Infine al Sud qualche veloce piovasco sulla Sardegna e verso sera tra Campania, Molise e Puglia. Più sole altrove. Temperature in calo al Centro in ulteriore aumento al Sud con punte di 30°C in Sicilia e Calabria. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 15:33

