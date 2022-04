Meteo, le previsioni di Pasqua e Pasquetta: cielo nuvoloso, ma niente piogge. Ecco dove

Meteo, le previsioni per l'Italia nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Dopo il sereno e l'aumento delle temperature di questi giorni, proprio nei giorni di festa il cielo tornerà ad essere coperto in gran parte della Penisola. Il tempo, però, dovrebbe tenere: previsti solo sporadici episodi di pioggia in alcune zone del Sud.

Meteo Italia, le previsioni per Pasqua

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, Sereno sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale.

Sud Italia Sul tirreno: Sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Coperto con pioggia debole sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Meteo Italia, le previsioni per Pasquetta

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est: Sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale.

Sud Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sul cagliaritano, Sereno altrove.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 14:55

