Tregua finita, a metà settimana Italia investita dalla quinta ondata di calore

La tregua è già finita: dopo un weekend con condizioni meteo instabili e aria più fresca, il mese di agosto parte con un graduale rinforzo dell’anticiclone africano. Già da oggi le temperature cominceranno a salire, e dalla metà della settimana l’Italia sarà stretta nella morsa di una nuova ondata di calore, la quinta di questa stagione.

OGGI. Secondo il meteo.it, oggi le condizioni meteo saranno per lo più stabili e soleggiate, con qualche eccezione in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose, e qualche temporale pomeridiano sui settori centrali e orientali dell’arco alpino.

DOMANI. La giornata di domani sarà calda e nel complesso soleggiata in tutta Italia. Le temperature massime supereranno ovunque i 30 gradi e saranno per lo più comprese tra 31-35 gradi, ma con picchi fino a 38 gradi in Sardegna e 36-37 in Toscana, Umbria, Lazio e nella fascia centrale della Pianura Padana.

GIOVEDÌ. L’anticiclone nord-africano si consoliderà con ancora più decisione sull’Italia da metà settimana. Ancora una volta la massa d’aria calda avvolgerà tutta l’Italia e torneremo ad avvicinarci ai 40 gradi. A rischio soprattutto la fascia centrale della Val Padana, dove la colonnina di mercurio si spingerà probabilmente fino intorno ai 38 gradi, e le zone interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori, dove potremmo tornare a registrare picchi di 40 gradi.

WEEKEND. Per il Nord poi si profila un’attenuazione della calura più intensa già nel prossimo fine settimana, con temporali che probabilmente arriveranno a coinvolgere anche le zone di pianura e l’afflusso di aria un po’ più fresca. Per il Centro-Sud invece anche il primo weekend di agosto sarà rovente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA