Meteo, le previsioni di oggi e domani: la sciabolata artica porta la neve

meteo

METEO: imminente SCIABOLATA ARTICA con PIOGGIA e NEVE a bassa quota. Ecco DOVEhttps://t.co/u3I8dzyW4z pic.twitter.com/xaMDU5oUDY — IL METEO.it (@ilmeteoit) January 27, 2019

Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Con la sua parte più avanzata, l'attesasta già interessando molte aree del settentrione specie quello occidentale e la fascia tirrenica centro settentrionale. In queste ore, come rileva ilMeteo.it non si segnalano particolari effetti ma nel corso della giornatacon l'arrivo di nuove piogge,ed un nuovo apporto d'aria fredda di origine artica che invaderà il nostro Paese soprattutto da lunedì. Vediamo nel dettaglio quali saranno le regioni maggiormente interessate da questaCol passare delle ore il meteo andrà peggiorando ad iniziare dai settori alpini occidentali, dalla Liguria ed in seguito sulla Sardegna e l'area tirrenica del centro. Specialmente nel pomeriggio - aggiunge ilMeteo.it - queste zone saranno interessate da rovesci temporaleschi fra il levante ligure e le coste toscane.che comincerà a cadere su tutto l'arco alpino intorno ai 400-500 m. Precipitazioni a carattere nevoso anche sui monti della Liguria e su quelli occidentali dell'Emilia, a quote comprese fra i 1200-1300 m.In serata neve sulle Alpi intorno ai 400 m. Imbiancati i monti della Liguria e quelli tosco emiliani sui 900-1000 metri. Piovaschi e temporali su Sardegna, versante tirrenico dalla Toscana, al Lazio e fino alla Campania con rovesci a tratti intensi specie sul Lazio. Colpita da qualche forte rovescioanche Roma. Tempo più asciutto sulla Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.La perturbazione scivolerà velocemente verso levante nel corso della giornata di lunedì quando avremo un rapido miglioramento sul nord ovest. Al nord est invece si avranno piogge e nevicate intorno ai 400 metri. Tempo molto instabile al centro e sulle zone tirreniche meridionali con piovaschi e nevicate sui rilievi appenninici. La neve cadrà a 600-700 metri sull'Appennino centrale e a quote più alte sui monti della Campania e della Calabria.