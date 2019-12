Meteo, a Natale e Santo Stefano che tempo farà? Ecco le previsioni

Meteo per Natale e Santo Stefano. Dopo una fase caratterizzata dall'instabilità, arriva nei prossimi giorni una lunga parentesi di bel tempo caratterizzata dall'alta pressione, che porrà fine anche agli ultimi disturbi attualmente presenti su alcune regioni d'Italia, in particolare al Sud.



Già nella giornata di oggi 23 dicembre, si sono registrati gli effetti di una ritrovata stabilità. Fanno eccezione alcune aree del medio e basso Tirreno e tratti del Sud dove persistono gli strascichi del maltempo dei giorni scorsi.



Il giorno della Vigilia, martedì 24, il sole risplenderà soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove gli unici piccoli disturbi saranno relegati alle zone alpine di confine. Al Sud invece, sarà presente ancora qualche residuo di annuvolamento che potrebbe portare a deboli e isolati piovaschi tra l'area tirrenica calabrese e quella nord-orientale siciliana. Le temperature non vedranno particolari cabiamenti, salvo per una timida diminuzione nei valori notturni al Nord e nelle vallate più interne del Centro.



Natale e Santo Stefano saranno ancora sotto il dominio dell'anticilone presente sul nostro paese. Correnti più umide in arrivo da ovest potrebbero produrre alcuni annuvolamenti a ridosso delle regioni centrali, specie sui comparti tirrenici. Non sono comunque attese precipitazioni particolarmente degne di nota. In generale prevarrà il bel tempo. L'aumento di umidità favorirà la comparsa di nebbie e nubi basse specialmente in Toscana e lungo le coste friulane. Non sono da escludere dense foschie anche sulla Val Padana, specie vicino al fiume Po. Temperature previste in lieve flessione nei valori massimi, specialmente al Centro-Nord.



Il periodo compreso tra venerdì 27 e il fine settimana, sempre caratterizzato dall'alta pressione, non dovrebbe portare particolari variazioni.



Gli ultimi giorni dell'anno rimangono invece avvolti da una forte incertezza, con i Centri di Calcolo che ancora non riescono a trovare una comune linea di tendenza. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per sapere come si chiuderà il 2019. Lunedì 23 Dicembre 2019, 16:18

