Meteo, l'alta pressione ha le ore contate: maltempo e piogge in arrivo, ecco dove e quando

, le previsioni dei prossimi giorni: l'alta pressione ha i giorni contati, maltempo in arrivo. L'anticiclone che tiene sotto scacco l'Italia ormai da più di 20 giorni sta per spostare il suo baricentro e permetterà ora l'arrivo di una perturbazione, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it.La presenza dell'alta pressione continuerà indisturbata: il sole splenderà al Centro-Sud e sui rilievi in genere con temperature gradevoli di giorno (fino a 15°C), mentre sulla Pianura Padana ci sarà la consueta formazione di nebbie o di nubi basse (temperature notturne spesso sottozero, di giorno fino a 10°C circa). Tra la Liguria e l'alta Toscana inoltre si potranno verificare alcune precipitazioni di debole intensità.