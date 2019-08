#EINSATZINFO: FF Oberau - 06.08.19 - Unwettereinsätze / interventi per maltempo 📸 FF Oberau pic.twitter.com/tV8EONs5vg — LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) 6 agosto 2019

Nelle prossime ore sono previsti temporali su Milano per questo il Comune di Milano ha attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta con codice giallo a partire dalle 18. Sono allertate le pattuglie della Polizia Locale, e le squadre del servizio idrico MM per entrare in servizio in caso di necessità.



NORD OVEST SOTTO OSSERVAZIONE

L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emanato un'allerta gialla per le prossime 48 ore su zone a Nord del Po in Piemonte per temporali localizzati ma intensi. Possibili anche forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi. Già nel pomeriggio di martedì sono attesi i primi segnali di cedimento dell'alta pressione, con la formazione di rovesci e locali temporali sui settori alpini occidentali e settentrionali con occasionali sconfinamenti alla pedemontana tra Torinese e Verbano. La giornata di mercoledì inizierà all'insegna della variabilità, con rovesci e temporali in formazione dal primo pomeriggio sulle Alpi in successivo trasferimento alle alte pianure del Piemonte. Possibili fenomeni localmente intensi. In calo le temperature, che torneranno a salire nel wwekend per la rimonta dell'anticiclone africano.

Martedì 6 Agosto 2019, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ancora fortemente instabile. Un violentocon grandine e forti venti si è abbattuto sull'causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e alcuni. In particolare, in via Visitazione aè crollato un antico cedro del libano che si è accasciato sul condominio antistante.Molte le strade e le strade allagate. I vigili del fuoco del corpo permanente disono in azione insieme con i corpi volontari dei vigili del fuoco. Si temono anche gravi danni alle colture. Attimi di terrore per i residenti.Situazione di allerta anche a Venezia. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l'intero territorio regionale, per la possibilità di forti temporali. Le prescrizioni sono valide fino alle ore 8 di giovedì 8 agosto. Le previsioni meteo dell'Arpav indicano pertempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane e più frequenti domani. Saranno possibili forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate, oggi per lo più sulle zone montane e pedemontane, domani anche su alcune zone della pianura, specie