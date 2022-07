Meteo, le previsioni: il maltempo si sposta al Sud, nel weekend migliora in tutta Italia

Previsioni meteo per il prossimo weekend. Nella giornata di oggi, 8 luglio 2022, il maltempo si sta spostando dal Centro verso il Sud, con temporali anche violenti che investiranno in queste ore, in particolare, Puglia, Calabria e Sicilia. Da domani, però, ci saranno netti miglioramenti ovunque, con le temperature che subiranno un nuovo rialzo dopo il relativo calo delle ultime ore.

Meteo, previsioni per venerdì 8 luglio

Nord Italia Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo la presenza di innocue nubi diurne sulle Alpi. Temperature in lieve calo, massime tra 29 e 33.

Centro Italia Instabile nella notte con rovesci e temporali più diffusi su interne e Adriatiche, soleggiato in giornata salvo locali piogge sull'Abruzzo. Temperature in calo, massime tra 26 e 32.

Sud Italia Instabile con rovesci e temporali localmente intensi su gran parte delle regioni peninsulari. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 32.

Meteo, previsioni per sabato 9 luglio

Nord Italia Sole prevalente su tutte le regioni per l'intera giornata. Da segnalare isolati temporali sulle Alpi Marittime in serata. Temperature in rialzo, massime comprese tra 28 e 33.

Centro Italia Generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piovaschi mattutini sull'Abruzzo. Temperature stabili, massime non oltre i 32.

Sud Italia Locali rovesci entro il mattino su medio-alta Puglia, rapido miglioramento a seguire con ampie schiarite. Altrove cieli poco nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 28 e 32.

Meteo, previsioni per domenica 10 luglio

Nord Italia Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche innocua nube in più su Triveneto e Nordest. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 30 e 34.

Centro Italia Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di qualche innocua nube nel pomeriggio su interne e Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 29 e 34.

Sud Italia Tempo stabile e con sole prevalente, seppur con qualche annuvolamento sparso. Temperature stazionarie, massime comprese tra 25 e 31.

