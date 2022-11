Meteo, forte maltempo in arrivo con burrasca di vento, temporali e neve. Ecco quali regioni colpirà

di Redazione web

Allerta massima per l'evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore. Si annunciano 24 ore di maltempo a partire dalla 20 di oggi e per la giornata successiva, in cui molti regioni d'Italia saranno sferzate dal passaggio di una tempesta molto rapida. La regione più a rischio è la Liguria, nel settore di Levante, dove si prevede «la situazione più pericolosa per il fatto che viene interessata da subito dall'area pre-frontale della perturbazione» secondo il sito iLMeteo.it.

Regioni osservate speciali

Ma non sarà l'unica regione in allarme. Secondo il sito meteo ad essere oggetto di un maltempo pesante, saranno anche la Sardegna, la Toscana, il Lazio meridionale nella zona del Golfo di Gaeta e la Campania, soprattutto nel Cilento, già colpito ieri da una tempesta che ha creato danni ingenti a Castellabbate. La perturbazione interesserà anche Abruzzo, Basilicata e Molise.

A Nord

«Massima attenzione nel Bellunese...previsti venti forti di scirocco, come anche sulle regioni del Nordest e acqua alta a Venezia. Sulle vette delle Alpi orientali, invece, tempo prettamente invernale per lo scontro dell'aria fredda proveniente dalle isole britanniche e dalla Scandinavia con l'aria più calda di scirocco» scrive ancora il sito iLmeteo.it; dopo la tempesta per 24 ore, già da mercoledì la situazione tornerà a cambiare, con il sole splendente in tutta Italia, anche se le temperature saranno più basse, con un grado a Milano e Torino e massime di 10°, mentre a Palermo e Cagliari la massima si attesta sui 20 gradi, 17 gradi a Roma ma con vento di tramontana.

