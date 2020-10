Meteo, le previsioni. Ancora pioggia e temporali al Centro-Nord. Allerta gialla in Liguria

Maltempo nel Nord Ovest: morti e dispersi

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 16:19

, soprattutto Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria,. Che, purtroppo, non sono bellissime.Al Nord maltempo al Nordest con rovesci e temporali. Più asciutto altrove salvo fenomeni sulle Alpi. Fenomeni in attenuazione entro la mattinata. Temperature in calo, minime tra 12 e 16. Al Centro tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più diffusi ed intensi sulla Toscana settentrionale. Temperature in lieve diminuzione, minime tra 13 e 17. Al Sud tempo discreto con cieli irregolarmente nuvolosi; quache fenomeno sarà posisbile sulla Campania settentrionale. Temperature stazionarie, minime tra 20 e 25.Allerta gialla in Liguria. Tregua dal maltempo sulla Liguria dove però l'arrivo di una nuova perturbazione farà scattare nuovamente l'allerta, di livello giallo, in particolare sul centro-levante ligure. Dopo la chiusura della prima fase di allerta avvenuta alle 14 dalle 20 di questa sera e per tutta la giornata di domani Arpal, il centro meteo idrologico regionale, ha emanato una nuova allerta gialla solo per i bacini grandi del levante, nella zona compresa lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, più tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla. Domani poi sarà allerta gialla dalle 10 alle 23.59 anche sul settore centro-orientale della Regione, per tutti i bacini delle zone comprese lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, l'entroterra di Val Polcevera e Alta Val Bisagno a Genova, e ancora tutto il levante fino alla Spezia più relativi entroterra.L'allerta gialla sarà invece in vigore solo per i bacini piccoli e medi in Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.Al Nord mattinata asciutta sulle pianure, instabile su Alpi e Prealpi; in giornata nuovo intenso peggioramento a partire dalle regioni di Nord Ovest. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 22. Al Centro nubi irregolari in mattinata sulle Tirreniche con deboli piogge in Appennino, meglio altrove. Dalla sera peggiora da ovest. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Sud tempo asciutto; nubi sparse su Campania, Calabria tirrenica e Salento, più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 23 e 27.LUNEDÌ 5 OTTOBREAl Nord residui fenomeni specie al mattino sul Triveneto, altrove nuvolosità variabile con qualche pioggia a ridosso dei rilievi. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21. Al Centro spiccata variabilità con occasione per qualche pioggia o acquazzone in particolare su aree interne e Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23. Al Sud tempo nel complesso asciutto, seppur con nubi medio-alte in transito da ovest verso est con qualche piovasco non escluso . Temperature stabili, massime tra 23 e 27.MARTEDÌ 6 OTTOBREAl Nord nuvolosità irregolare ma tempo perlopiù asciutto, salvo per qualche piovasco serale a ridosso dei rilievi e sul levante ligure. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22. Al Centro cieli molto nuvolosi sulla Toscana, con piogge specie sui settori nordoccidentali; qualche piovasco sul Lazio interno, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 23. Al Sud maggiore nuvolosità con qualche pioggia sul Salento, schiarite anche ampie invece altrove. Temperature in lieve flessione, massime tra 20 e 24.