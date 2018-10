Meteo, le previsioni: ciclone e anticiclone, una settimana tra freddo e temporali

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La settimana che ci aspetta, a quanto pare, sarà molto movimentata. Dagli aggiornamenti dei principali modellisi prospetta un alternarsi continuo di; un ribaltone continuo secondo leLEGGI ANCHEA partire da Lunedì 22, un vortice ciclonico interesserà il basso Tirreno e sarà causa di una forte ondata di maltempo su buona parte delle regioni del Centro-Sud. Si aspettiamo temporali localmente molto intensi su Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Particolare attenzione alla Puglia, che è ad alto rischio di nubifragi e allagamenti,specie tra le province di Bari, Brindisi e Lecce.Il maltempo durerà almeno fino a Martedì 23, ancora con forti piogge su Basilicata, Calabria e Puglia. Si prevede un miglioramento nel corso della notte.Più al riparo il Nord, dove avremo una prevalenza di giornate soleggiate anche se il freddo si farà sentire, specie al primo mattino, con valori sotto i 10°C.Da Mercoledì 24 ci sarà un miglioramento su buona parte dell’Italia grazie al rinforzo dell’alta pressione da Ovest, che garantirà tempo più stabile, con prevalenza di sole anche per giovedì. Ma si tratta di una breve pausa: da Venerdì 26 tornerà una forte instabilità, a partire dal Nordovest. Imponenti temporali colpiranno buona parte del Nord anche nel corso della giornata di Sabato 27.Nella settimana che ci aspetta, in pratica, vedremo in rassegna tutte le condizioni meteo che la stagione autunnale è in grado di scatenare.