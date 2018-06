ROMA - Annunciata da una mini ondata di caldo nella prima domenica di luglio, l'estate 2018 promette di essere molto diversa da quella arida e afosa del 2017, seconda per il livello delle temperature soltanto a quella del 2003.



«Non ci sarà l'afa dello scorso anno, anche se l'estate appena iniziata è ormai lontana dalle estati fresche degli anni '70 e 80», osserva il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. «Allo stato attuale delle conoscenze - ha aggiunto - non è possibile fare una proiezione affidabile sul carattere dell'intera stagione estiva, ma ci sono degli elementi per dare delle indicazioni di massima».



Uno di questi fattori è El Nino, il fenomeno meteorologico che riscalda le acque del Pacifico facendo risentire i suoi effetti sul clima globale. «Sappiamo - ha proseguito - che quando nel Pacifico c'è il El Nino la stagione estiva è più calda del normale. Quest'anno El Nino non c'è e possiamo dire che quasi sicuramente non sarà un'estate calda come quella dello scorso anno».



L'estate 2017 era inoltre arrivata «dopo un lungo periodo di siccità e questo ha fatto sì - ha spiegato Giuliacci - che tutti i raggi solari venissero spesi per arroventare il terreno». Quest'anno la situazione è molto diversa: «l'inverno e la primavera sono stati piovosi e di conseguenza il sole dell'estate fa evaporare l'umidità del terreno, senza arroventare l'atmosfera». Questo significa, secondo l'esperto, che «nei prossimi mesi non raggiungeremo i picchi di caldo dell'anno passato».



Nonostante ciò l'estate 2018 sarà «piuttosto calda, più calda rispetto a quelle degli anni '70 e '80: Il caldo non mancherà - precisa il meteorologo - perché non dobbiamo dimenticare il fenomeno del riscaldamento globale che sta facendo aumentare ovunque la temperatura». Non sarà un'estate fresca, ma nemmeno terribilmente afosa. «Il caldo non mancherà», prosegue il meteorologo, e «non mancheranno periodi soleggiati e temperature elevate». Probabilmente «alla luce di quanto è accaduto nel recente passato potremmo dire che la fase più calda sarà quella compresa tra metà luglio e metà agosto, con brevi periodi più freschi e piovosi che spezzeranno quelli più caldi». Non è da escludere, infine, che «durante le fasi piovose assisteremo a fenomeni violenti, come piccoli tornado e trombe d'aria, grandinate e nubifragi».

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..