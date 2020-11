Meteo, il maxi anticiclone più debole da giovedì, torna qualche pioggia

Il grosso campo anticiclonico che da molti giorni sta stazionando sull'Italia e su gran parte d'Europa subirà un debole attacco atlantico tra giovedì e venerdì prossimi. A causa di questo indebolimento torneranno alcune piogge che bagneranno principalmente le regioni tirreniche centrali.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a giovedì l’atmosfera sarà stabile, il cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni del Centro-Sud e del Nordest, qualche nebbia o nubi basse invece sulla pianura di Piemonte e Lombardia. Da giovedì l’alta pressione concederà a un debole fronte instabile di interessare alcune regioni. Qualche pioggia potrà raggiungere la Toscana e l’Umbria al mattino, poi anche il Lazio nel pomeriggio (possibile temporale a Roma). Sul resto delle regioni il cielo sarà spesso coperto al Nord e decisamente più soleggiato al Sud e sulle Isole maggiori.

Il fronte instabile non produrrà altri effetti importanti e già da venerdì il tempo tornerà più asciutto, anche se molto nuvoloso o coperto. L’anticiclone acquisirà ulteriore forza nel weekend; sabato e domenica infatti il tempo sarà stabile, ma il cielo si presenterà spesso coperto al Nord e su parte del Centro e più soleggiato al Sud. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con valori massimi fino a 20-22°C al Centro-Sud e non oltre i 15-17°C al Nord (specie sui settori orientali).

Martedì 10. Al nord: locali foschie al Nordovest, sole altrove. Al centro: isolate foschie in Toscana, cielo poco nuvoloso. Al sud: sole prevalente.

Mercoledì 11. Al nord: possibile nebbia al Nordovest, sole altrove. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: bel tempo.

Giovedì 12. Al nord: cielo spesso coperto o localmente nebbioso. Al centro: qualche pioggia in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio, rare sulle regioni adriatiche. Al sud: sole prevalente.

Weekend con tempo prevalentemente asciutto, anche se spesso molto nuvoloso.

