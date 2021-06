Meteo, picco del caldo in arrivo ma non per tutti: ecco dove si scateneranno piogge e temporali

Meteo, dopo alcuni giorni di tregua è tornato il caldo africano su gran parte dell’Italia, soprattutto al Sud. Temperature superiori a 40 gradi e punte di 42-43 gradi in Sicilia, per via dell’anticiclone africano che con la nuova settimana è tornato a farsi sentire. Ma se la giornata più calda era quella di oggi, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una nuova tregua, con temperature leggermente più basse, secondo gli esperti di 3bmeteo.com. Situazione completamente diversa invece al Nord, dove già da oggi e fino al weekend ci saranno piogge e temporali.

Caldo al Sud

Nella giornata di martedì molto caldo al Sud e sul versante adriatico, con picchi di 42 gradi nel catanese, 40 a Foggia e Matera, 36-38 nelle zone interne marchigiane, 35 a Rovigo, 33 a Firenze, Roma e Napoli. Domani invece, mercoledì 30 giugno, temperature stabili o in lieve diminuzione: ancora 42 gradi nel catanese, 40 nel materano e 38 nel foggiano, ma nelle regioni centrali adriatiche, in Sardegna, Romagna e Veneto non si andrà oltre i 32-34 gradi. Un lieve calo si avrà anche giovedì 1 luglio, quando nel foggiano, in Salento e nel cosentino il termometro si abbasserà (si fa per dire) a 36 gradi. E nel weekend il calo delle temperature continuerà al Sud, con la canicola che verrà ridimensionata grazie alla ritirata dall’anticiclone africano.

Temporali al Nord

Ma se al Centro-Sud il caldo la farà da padrone, al Nord la storia è molto diversa: rovesci e temporali sono previsti già dal pomeriggio di oggi in alto Piemonte e Val d’Aosta, e in serata sulla pianura veneta, Prealpi, Alpi e Friuli. Piogge anche mercoledì su Verbano, Alpi lombarde, Trentino e Alto Adige, e entro sera sulle Dolomiti in Veneto e Friuli, così come giovedì sono attesi fenomeni di forte intensità nel pomeriggio sulle Alpi in Lombardia, Veneto e Friuli, ma anche sull’Appennino Emiliano.

