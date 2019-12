Meteo, le previsioni per l'Immacolata: nel weekend poche piogge ma tanta nebbia

, le previsioni del: in questi giorni sull'Italia stiamo attraversando un periodo decisamente più stabile, a parte qualche residuo piovasco atteso al Sud. E un campo di alta pressione, comunica il team del sito ilMeteo.it, sta per abbracciare, almeno temporaneamente, tutte le regioni.ci saranno davvero poche precipitazioni sull'Italia e queste saranno relegate soltanto sulla Toscana settentrionale, risultando peraltro di debole intensità. Sul resto del Paese il tempo sarà più asciutto, spesso soleggiato anche se non mancheranno locali annuvolamenti.invece il tempo muterà al Nord dove sulle zone di pianure tornerà protagonista la nebbia, talvolta fitta e persistente. Attenzione quindi allache potrà scendere a meno di 50 metri. Un ulteriore miglioramento invece è atteso sul resto delle regioni, con il sole che tornerà ad essere protagonista, alternato a innocui addensamenti nuvolosi.