Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 13:34

Unche per tutta la seconda metà di giugno sarà caratterizzata ancora da. Continueranno per tutto il mese correnti instabili dal Nord Europa che porteranno piogge, anche a carattere temporalesco eDalla prossima settimana ci sarà un piccolo aumento delle temperature che però potrebbe fornire il surplus di energia per eventi meteo estremi. Tra Lunedì 15 e Giovedì 18 non mancheranno occasioni per forti temporali, specie al pomeriggio, dapprima sulle regioni del Centro-Sud poi sulle Alpi e le Prealpi. Il 21 e il 22 del mese ci sranno giornate più soleggiate e temperature in aumento con punte anche fino a 35 gradi.Questa fase però, secondo gli esperti potrebbe essere solo temporanea e già dal 23 del mese potrebbero arrivare nuovi vortici atlantici in grado di portare nuovamente temporali, grandinate e un abbassamento delle temperature.