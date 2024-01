Meteo, previsioni: in arrivo ondata artica con temperature in picchiata, gelo e neve anche in pianura

Meteo, arriva il gelo: le previsioni della settimana. Freddo e neve (anche a bassa quota) per colpa dell'irruzione di aria artica. Saranno ancora giorni di gelo in Italia da lunedì e per tutta la settimana. Il freddo riguarderà soprattutto il Nord e le regioni adriatiche, più mite quello su regioni tirreniche e Sicilia e Sardegna, dove è possibile anche un rialzo delle temperature a partire da mercoledì. Ma tra venerdì e il weekend un nuovo impulso artico punterà l'Italia ma la sua traiettoria è ancora abbastanza controversa.