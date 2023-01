Meteo, le previsioni: "bomba" di gelo in arrivo, da domenica sarà inverno vero

di Mario Landi

Dimenticate questo avvio di inverno che sembra una primavera: quello vero arriva domenica. Con un'ondata di gelo, neve, freddo e vento su tutta la Penisola. Tutto per una sciabolata di aria gelida proveniente dall'Artico e dalla Scozia che dilagherà sul Mediterraneo almeno per le prossime tre settimane. E abbasserà le temperature ai livelli tipici del nostro Paese, con massime in pianura sui 5 gradi al Nord, sui 10°C al Centro e sui 15°C al Sud. Le minime saranno vicine agli zero al Nord, sui 6-7 gradi al Centro e sui 10°C al Sud. La vera sciabolata arriverà sull'Italia tra sette giorni: giornate ghiacciat e con la massima a 5 gradi e la minima e -6 gradi.

Meteo, arriva il freddo: le previsioni







Domenica mattina avremo delle piogge diffuse in Liguria ed in Alta Toscana con qualche goccia che bagnerà anche il versante tirrenico ed il resto del Nord; dal pomeriggio il peggioramento investirà gran parte del Centro-Nord e il Basso Tirreno. Sulle Alpi avremo nevicate copiose oltre i 700 metri, in particolare sul settore centro-orientale, in serata inizierà a nevicare in modo diffuso anche sull'Appennino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 07:49

