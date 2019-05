Meteo, la primavera è un flop: nel weekend freddo e temporali in tutta Italia

primavera è arrivata da oltre un mese, ma solo sul calendario: continua infatti il meteo piuttosto capriccioso delle ultime settimane, e anche il prossimo weekend sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda degli scorsi giorni. Direttamente dal Polo Nord si avvicinerà infatti l'ennesimo vortice di bassa pressione colmo d'aria fredda, che colpirà molte zone del nostro Paese proprio tra sabato 11 e domenica 12: il team del sito ilMeteo.it avverte che torneranno protagonisti temporali e grandine, a causa della presenza di aria piuttosto fredda sospinta da questo impulso polare bis.



LE PREVISIONI



Sabato 11 già dal mattino, un fronte freddo pilotato dal vortice di bassa pressione, valicherà l'arco alpino portando con se già parecchi rovesci e qualche temperale dai rilievi alpini e prealpini verso le zone pianeggianti della Lombardia, nelle vallate del Trentino e su tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Comincerà a piovere anche sulla Liguria specie sui settori di levante e sull'area centrale. Alcune nevicate potranno interessare le Alpi centro orientale, ma a quote alte. Nel corso della giornata il tempo continuerà a rimanere fortemente instabile su gran parte delle regioni settentrionali ad eccezione dell'estremo Ovest.



Trentino, maltempo: una marea di candele per scaldare i vigneti e salvare le coltivazioni. FOTO SPETTACOLARI



I venti freddi che accompagnano il fronte perturbato potranno dare origine ancora a rovesci e temporali specie tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Prestare attenzione in particolare tra il pomeriggio e la sera sulle province di Padova, Venezia e Rovigo dove potranno svilupparsi imponenti celle temporalesche con possibili gradinate e forti raffiche di vento. Calano nuovamente e sensibilmente le temperature. Laè arrivata da oltre un mese, ma solo sul calendario: continua infatti ilpiuttosto capriccioso delle ultime settimane, e anche il prossimo weekend sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda degli scorsi giorni. Direttamente dal Polo Nord si avvicinerà infatti l'ennesimo vortice di bassa pressione, che colpirà molte zone del nostro Paese: il team del sito ilMeteo.it avverte che torneranno protagonisti temporali e grandine, a causa della presenza di aria piuttosto fredda sospinta da questo impulso polare bis., un fronte freddo pilotato dal vortice di bassa pressione, valicherà l'arco alpino portando con se già parecchi rovesci e qualche temperale dai rilievi alpini e prealpini verso le zone pianeggianti della Lombardia, nelle vallate del Trentino e su tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Comincerà a piovere anche sulla Liguria specie sui settori di levante e sull'area centrale. Alcune nevicate potranno interessare le Alpi centro orientale, ma a quote alte. Nel corso della giornata ilsu gran parte delle regioni settentrionali ad eccezione dell'estremo Ovest.I venti freddi che accompagnano il fronte perturbato potranno dare origine ancora a rovesci e temporali specie tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Prestare attenzione in particolare tra il pomeriggio e la sera sulle province di Padova, Venezia e Rovigo dove potranno svilupparsi imponenti celle temporalesche con. Calano nuovamente e sensibilmente le temperature.

Meteo: TREGUA brevissima, da Mercoledì 8 e per TUTTA la SETTIMANA RAFFICA di PIOGGE e TEMPORALI. Ecco DOVE https://t.co/guPRrmFcQF pic.twitter.com/QLadX8Vo9p — IL METEO.it (@ilmeteoit) 7 maggio 2019

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it avvisa che domenica 12 Maggio, sin dalle primissime ore il vortice perturbato scivolerà verso sud est investendo in particolare i settori adriatici. A causa dei forti contrasti termici dovuti all'aria molto fredda per la stagione, non sono da escludere veri e propri nubifragi con grandinate specie tra Marche, Abruzzo, Molise fin verso il nord della Puglia. Nel corso del pomeriggio, le piogge saranno in estensione anche ai settori del basso tirreno in particolare tra Campania, Calabria e nord della Sicilia e localmente anche al Lazio con temporale a Roma. Tempo in graduale miglioramento invece al Nord con ampie schiarite in un contesto comunque di spiccata e frizzante variabilità.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA