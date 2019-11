Meteo, le previsioni del weekend: ancora maltempo sull'Italia, piogge anche al Sud

maltempo sull'Italia e Italia senza pace, bersaglio del flusso instabile e perturbato nordatlantico che invia insistenti fronti perturbati: giovedì 7 novembre, avverte il team del sito ilMeteo.it, mentre una perturbazione abbandonerà l'Italia colpendo duramente il Sud (Sicilia, Calabria e Puglia), un'altra sarà pronta a bagnare il Nordovest entro sera.



Le piogge diventeranno via via più diffuse e intense sin dalle prime ore di venerdì. Venerdì 8 potranno verificarsi precipitazioni diffuse al Nord, da Ovest verso Est, con rischio di nubifragi dapprima sul Levante ligure poi su tutti i settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto. Su questo settore la neve cadrà copiosa al di sopra dei 1300 metri, ma localmente potrebbe scendere a quote inferiori. Ancorae Italia senza pace, bersaglio del flusso instabile e perturbato nordatlantico che invia insistenti fronti perturbati:avverte il team del sito ilMeteo.it, mentre una perturbazione abbandonerà l'Italia colpendo duramente il Sud (Sicilia, Calabria e Puglia), un'altra sarà pronta a bagnare il Nordovest entro sera.Lediventeranno via via più diffuse e intense sin dalle prime ore di venerdì.potranno verificarsi precipitazioni diffuse al Nord, da Ovest verso Est, con rischio di nubifragi dapprima sul Levante ligure poi su tutti i settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto. Su questo settore la neve cadrà copiosa al di sopra dei 1300 metri, ma localmente potrebbe scendere a quote inferiori.

Il maltempo però colpirà duramente anche il Centro, in particolar modo la Toscana, l'Umbria e soprattutto il Lazio; proprio sul Lazio e a Roma sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti con possibili disagi alla circolazione stradale. In serata il tempo peggiorerà anche sulla Campania con altri temporali.



Il team del sito ilMeteo.it comunica che nel corso del weekend il tempo continuerà a rimanere fortemente instabile in particolare sulle regioni tirreniche e al Sud, dove sono attese altre piogge e temporali; al Nord invece è previsto un miglioramento con il ritorno del sole. Non illudiamoci comunque perché un altro carico di maltempo è atteso per la prossima settimana.

