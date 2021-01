Meteo, ondata di gelo sull'Italia nel weekend: neve anche a basse quote

Meteo, le previsioni del tempo: freddo e neve in arrivo per il weekend anche a bassa quota. È in arrivo sull'Italia un'ondata di aria fredda che già da sabato porterà situazioni di instabilità che poi domenica si estenderanno su tutto lo stivale generando anche fenomeni di debole instabilità su tratti del medio-basso Adriatico e all'estremo Sud con rischio neve anche a basse quote.

PREVISIONI DEL TEMPO DEL FINE SETTIMANA: SABATO

Nella giornata di sabato il tempo sarà instabile su medio-basso Adriatico, bassa Calabria, nordest Sicilia e parte della Sardegna meridionale, con alcune piogge deboli e intermittenti e alcune nevicate a quote molto basse tra basse Marche e Abruzzo, a tratti anche in pianura, dai 100/200m sul basso Adriatico con qualche fiocco quindi fin sulle Murge, oltre i 1000m in Sicilia. Altrove tempo decisamente più soleggiato, come riporta 3b Meteo.

PREVISIONI DEL TEMPO DEL FINE SETTIMANA: DOMENICA

Nella giornata di domenica nubi e rovesci nevosi arrivano anche sulle Alpi. Pioggia in Sardegna e medio-basso Tirreno, in intensificazione la sera su Campania, Calabria e nord della Sicilia, con sconfinamenti serali alla Calabria ionica. Neve a quote collinari sulla dorsale appenninica meridionale, oltre i 900/1000m in Sicilia.

