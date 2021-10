Meteo, previsioni del fine settimana: arriva l'autunno. Pioggia e temporali: la situazione nelle varie regioni

Nel weekend l'Italia sarà spaccata a metà. Dopo una settimana di instabilità il fine settimina inizia all'insegna del maltempo a causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni con possibilità di temporali e grandinate su gran parte delle regioni del Nord, tempo instabile anche al Sud.

La giornata di oggi si apre con una forte variabilità con cieli generalmente poco o parzialmente nuvolosi sull'Italia, con qualche addensamento in più sulla Val Padana centro-occidentale e a ridosso dei rispettivi settori alpini. In generale al Nord ci potrà essere un sensibile abbassamento delle temperature. Instabilità anche in Sicilia dove nel pomeriggio ci potrebbero essere anche dei temporali, rischio piogge anche in Sardegna nel pomeriggio.

La giornata di sabato arriva l'autunno su gran parte della Penisola. Correnti umide meridionali innescate dall'avvicinamento della saccatura atlantica risaliranno il Tirreno, addossando nubi ed umidità alle regioni tirreniche centro-settentrionali e alle Alpi centro-occidentali. Il maltempo arriverà in prossimità delle Alpi occidentali (sporadici su quelle orientali), su Liguria, Toscana, est Sardegna, Umbria, alto Lazio e Sicilia centro-occidentale, qui con locali temporali, alcuni scrosci possibili fin sulla bassa Calabria. Mentre ne resto del paese resterà il bel tempo.

Domenica il maltempo si estenderà in altre zone dell'Italia in particolare su Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Poi nel pomeriggio anche su Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale. Al Sud e sulle coste Adriatiche resteranno temperature miti e soleggiate con la presenza di scirocco.

