Meteo: il bel tempo interrotto bruscamente. Fine dell'estate anticipata

Nei prossimi giorni sull’Italia tornerà a governare un promontorio die via via più calde con temperature fino a 32-34°C su tutta Italia. Questa fase di bel tempo però verrà interrotta bruscamente da venerdì a causa dell’approfondirsi di una saccatura Nordatlantica che riuscirà a raggiungere l’Italia, anticipando così la. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso caratterizzerà le giornate. Soltanto sui rilievi alpini, prealpini e localmente in Lombardia le nubi saranno più diffuse. Come detto, le temperature cominceranno a salire superando facilmente la soglia dei 30°C. Dato il basso tasso di umidità. Le cose cambieranno da. Nel corso della giornata il tempo subirà un forte peggioramento su Alpi e Prealpi del Nordovest e del Trentino Alto Adige con rovesci, temporali e nubifragi frequenti. Le precipitazioni risulteranno abbondanti e potranno spingersi fin verso le pianure di Piemonte e Lombardia in serata.Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso delil maltempo si estenderà a tutto il Nord, alla Toscana e infine anche al Lazio con forti temporali e grandinate. Tra venerdì 28 e domenica 30 i venti rinforzeranno da Scirocco e Libeccio. Le temperature, se al Nord subiranno una diminuzione, al Centro-Sud grazie ai venti meridionali saliranno sopra la media con picchi di 37-40°C. Da lunedì 31 la saccatura attraverserà tutta l’Italia causando un generale calo delle temperature anche di 10-12°C; l'autunno entra in scena.