Meteo, l'inverno dal caldo anomalo: dieci gradi sopra la media. E in alcune zone si arriva a 20 gradi

Gennaio dal clima anomalo in Italia, con le temperature ben sopra la media: le minime superano i 10 gradi anche di notte, con picchi di 14° nelle aree costiere, e le massime arrivano anche a 20 gradi sulle isole maggiori. E le previsioni, come segnala 3BMeteo, prospettano che l'inverno caldo proseguirà per tutto il trimestre. Nei prossimi giorni non sono attese variazioni particolari e i valori si manterranno simili a quelli attuali, in alcuni casi aumentando lievemente, quindi ben oltre la media.

Le previsioni

MARTEDI'. Poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti salvo lievi aumenti nei minimi. Attesi valori massimi di 9/12°C al Nord, 13/16°C al Centro, 15/18°C al sud e sulle isole maggiori nelle aree soleggiate. Si tratta di valori praticamente primaverili per il Centrosud.

MERCOLEDI'. Temperature generalmente stazionarie, su valori superiori alle medie su tutta Italia, anche se sull'arco alpino si potranno notare ulteriori lievi aumenti, tanto che su quello occidentale a 1500m le massime potranno raggiungere punte di 10°C. Lo zero termico sulle Alpi oscillerà intorno a quota 2400/2600m, anche fino a 2800/2900m sulle Alpi Marittime.

GIOVEDI'. Un ulteriore incremento delle temperature è atteso al Nord con valori diurni diffusamente superiori a 10°C e punte anche di 12/14°C sui fondovalle alpini. Molto mite anche in quota con massime intorno a 10°C a Bardonecchia, 5°C a Santa Caterina Valfurva, 10°C a Bormio, 8°C a Madonna di Campiglio, 11°C a Cortina d'Ampezzo. Sul resto d'Italia fino a 13/16°C al Centro, 15/18°C al Sud e punte anche superiori sulle isole.

TENDENZA SUCCESSIVA. Poche variazioni fino ad inizio weekend, ma domenica 8 gennaio il passaggio di una perturbazione atlantica potrebbe dar luogo ad un certo ridimensionamento dei valori massimi al Nord, in Sardegna e sull'alto Tirreno.

