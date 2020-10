Meteo, le previsioni: in arrivo piogge e temporali. Mezza Italia è a rischio maltempo. Allerta gialla per 13 regioni

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 09:00

metà delle regioni saranno a rischio maltempo. Il fronte perturbato è stato generato dall’insistente vortice ciclonico che staziona da più giorni sul Regno Unito. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo le piogge notturne su molti settori del Nord, in mattinata ultime precipitazioni interesseranno il Friuli Venezia Giulia e la Romagna, ma nel frattempo si saranno portate pure sulla Toscana per poi scendere rapidamente verso Umbria, Lazio (temporale a Roma), Marche e Abruzzo (localmente fin sulle coste) e infine Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Col passaggio del fronte si attiveranno venti moderati o forti dai quadranti occidentali prima e di Maestrale dopo. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte.Nei giorni successivi tornerà l’alta pressione a garantire il bel tempo almeno fino a sabato, poi è atteso un nuovo importante peggioramento che potrebbe coinvolgere tutte le regioni per molti giorni.Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono previsti piogge e venti molto forti, in particolare su Nord e Centro. Intanto il bilancio delle vittime causate dal maltempo in Liguria nel weekend è salito a nove.Al nord: ultime piogge sul Friuli Venezia Giulia, migliora con sole altrove. Al centro: instabile con rovesci e temporali sparsi, non in Sardegna. Al sud: instabile su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, più sole in Sicilia.Al nord: cielo sereno. Al centro: ampio soleggiamento. Al sud: soleggiato.Al nord: cielo irregolarmente nuvoloso. Al centro: nubi sparse in Toscana, sereno altrove. Al sud: bel tempo.ancora bel tempo su quasi tutta Italia, domenica giungerà una perturbazione.